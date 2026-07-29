Kaymakam Bayram, Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Bayram, Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Kaymakam Bayram, Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşova Kaymakamı Bayram, emniyet personeliyle bir araya gelerek teşekkür etti ve iş birliği vurgusu yaptı.

AMASYA(AA) - Taşova Kaymakamı Turan Bayram, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek emniyet personeliyle bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Bayram, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için özveriyle görev yapan emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Emniyet personeliyle sohbet eden Bayram, görevlerinde başarılar dileyerek kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Taşova'nın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Bayram, Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Eskişehir’de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Şırnak’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti

18:19
Bu akşam son kez forma giyecek Fenerbahçe’de ayrılık
Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 18:44:24. #7.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Bayram, Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.