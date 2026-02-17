Kaymakam Bayram, Muhtarları Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Bayram, Muhtarları Ziyaret Etti

17.02.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, muhtarlarla bir araya gelerek dernek ofisini inceledi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, muhtarları ziyaret etti.

Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği'nin yenilenen ofisinde muhtarlarla bir araya gelen Bayram, ofisin modern ve kullanışlı hale getirildiğini belirtti.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü dile getiren Bayram, bu tür çalışmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Dernek Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Bayram'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Malazgirt, Güncel, Göksu, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Bayram, Muhtarları Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 bin TL’ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL’den satışa çıkardı 80 bin TL'ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi
Ülkenin uykuları kaçtı Bu obruğun ucu bucağı yok Ülkenin uykuları kaçtı! Bu obruğun ucu bucağı yok
Suçlama çok vahim ’’İlk 11’i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor’’ iddiası Suçlama çok vahim! ''İlk 11'i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor'' iddiası
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polislere yapmadığını bırakmayan halk otobüsü şoförü gözaltında
Kadın polislere yapmadığını bırakmayan halk otobüsü şoförü gözaltında
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:04:38. #7.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Bayram, Muhtarları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.