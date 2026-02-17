Kaymakam Bayram, Muhtarları Ziyaret Etti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, muhtarları ziyaret etti.

Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği'nin yenilenen ofisinde muhtarlarla bir araya gelen Bayram, ofisin modern ve kullanışlı hale getirildiğini belirtti.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü dile getiren Bayram, bu tür çalışmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Dernek Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Bayram'a teşekkür etti.