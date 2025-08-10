Kaymakam Bilgin, Hizan'da Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, köy ziyaretlerini sürdürüyor
Gittiği köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Bilgin, dile getirilen sorun ve talepleri dinliyor.
Bu kapsamda Oğlaklı, Sürücüler, Sarpkaya, Meydan, Döküktaş ve Uzuntaş köylerine giden Bilgin, fırsat buldukça ziyaret edeceklerini söyledi.
Bilgin'e İlçe Özel İdare Müdür Vekili Şiar Gümüş eşlik etti.
