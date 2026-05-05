Kaymakam Böçkün'ün Esnaf Ziyareti

Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafı ziyaret eden Kaymakam Böçkün, esnafın talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Böçkün, açıklamasında, esnafın görüşlerinin kamu hizmetlerinin etkinliği açısından önemli olduğunu belirterek, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretlerde, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında esnafa bilgilendirme yapıldı.

Böçkün'e ziyaretlerinde, İlçe Sağlık Müdürü Fırat Güneş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Hasan Koç ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hıyasettin Araz da eşlik etti.