Kaymakam Coşkun, Beypazarı'nda İlçe Asayiş Toplantısı'na başkanlık etti - Son Dakika
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Kaymakam Coşkun, Beypazarı'nda İlçe Asayiş Toplantısı'na başkanlık etti

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Beypazarı'nda Kaymakam Ünal Coşkun başkanlığında İlçe Asayiş Toplantısı yapıldı. Toplantıya Emniyet Amiri Murat Gültekin ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz katıldı; ilçenin haftalık değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi.

ANKARA(AA) - Beypazarı İlçesi Kaymakamı Ünal Coşkun başkanlığında, İlçe Asayiş toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdür vekili Emniyet Amiri Murat Gültekin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz katıldı.

Çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, ilçenin haftalık değerlendirmesinin yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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