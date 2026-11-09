Kaymakam Coşkun, Beypazarı'nda İlçe Asayiş Toplantısı'na başkanlık etti

Kaymakam Coşkun, Beypazarı'nda İlçe Asayiş Toplantısı'na başkanlık ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı'nda Kaymakam Ünal Coşkun başkanlığında İlçe Asayiş Toplantısı yapıldı. Toplantıya Emniyet Amiri Murat Gültekin ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz katıldı; ilçenin haftalık değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi.
ANKARA(AA) - Beypazarı İlçesi Kaymakamı Ünal Coşkun başkanlığında, İlçe Asayiş toplantısı yapıldı.
Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdür vekili Emniyet Amiri Murat Gültekin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz katıldı.
Çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, ilçenin haftalık değerlendirmesinin yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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