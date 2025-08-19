Kaymakam Coşkun Jandarma'yı Ziyaret Etti

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Kaymakam Coşkun, ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz'la bir araya geldi.

Coşkun, ilçede jandarma sorumluluk alanıyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Yılmaz'dan bilgi aldı.

Ziyarette, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner de yer aldı.

Coşkun ve beraberindekiler daha sonra Kırbaşı Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret etti.