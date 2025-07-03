Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, kamu kurum müdürlerini ziyaret etti.
Coşkun, kaymakamlık binasındaki Vergi Dairesi Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ziyarette bulundu.
Kurum müdürlerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Coşkun, çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Coşkun Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?