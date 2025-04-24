Kaymakam\'dan Öğrenciye Sürpriz Doğum Günü

Mardin'in Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, kendisine mektup yazan öğrenciye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Aysima Erol, Kaymakam Bayraklı'ya mektup yazarak, 23 Nisan'da doğduğunu, bu nedenle çocuk bayramında doğum gününün Kaymakamlık makamında kutlanması ve temsili olarak Kaymakamlık koltuğuna oturmak için istekte bulundu.

Bunun üzerine Bayraklı, makamında ağırlandığı Erol'a temsili olarak Kaymakamlık koltuğunu bırakarak, hazırlanan pastayla doğum gününü kutladı.

Yapılan sürprizle büyük mutluluk duyan Erol, Kaymakam Bayraklı'ya teşekkür etti.