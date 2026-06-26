Kaymakam Eren Arslan\'a Duygusal Veda

İstanbul Ataşehir'e atanan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, öğrenciler tarafından çiçeklerle uğurlandı.

Karne dağıtımı programı kapsamında Hocaköy İlkokuluna gelen Arslan'a öğrenciler sürpriz hazırladı.

Okul koridorunda sıra olan öğrenciler, ellerindeki çiçeklerle Kaymakam Arslan için uğurlama koridoru oluşturdu.

Öğrencilerin alkışları ve çiçekleri eşliğinde koridordan geçen Kaymakam Arslan, duygusal anlar yaşadı.

Öğrencilere hitap eden Arslan, İnegöl'deki son günlerini yaşadığını belirterek, "Benim için zor bir gün. İnegöl'de son kez karne veriyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun." ifadelerini kullandı.