Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez iftar programına katıldı.
Kaymakam Eskimez, Ulaş Müftülüğü Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen programa katıldı.
Öğrencilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Eskimez, ramazan manilerini dinledi.
Eskimez, daha sonra İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Eskimez İftar Programında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?