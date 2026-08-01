Kaymakam Gökçe, Orman Gözetleme Kulesi'ni Ziyaret Etti
Denizli Kale Kaymakamı İbrahim Gökçe, orman yangınlarına karşı yapılan çalışmaları inceledi.
Denizli'nin Kale Kaymakamı İbrahim Gökçe, Kepez Orman Gözetleme Kulesi'ni ziyaret etti.
Gökçe, incelemeleri sırasında İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kale Orman İşletme Şefliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ekiplerin orman yangınlarına karşı düzenli olarak keşif, gözetleme, devriye ve vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Gökçe, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi.
Kaynak: AA
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