Kaymakam Güneş Kur\'an Kurslarını Ziyaret Etti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Çitlibağlıca Köyü ve Ovabaşı Köyü Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Kurslarda incelemelerde bulunan Güneş, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Güneş, Kur'an kursu öğreticileri Özlem Gedik ve Esra Sakız'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette İlçe Müftüsü Adem Verim de yer aldı.