Kaymakam Güneş\'ten Kan Bağışı Çağrısı

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, kan bağışında bulundu.

Kızılay Antalya Şubesi koordinatörlüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan kan bağışı kampanyasına katılan Güneş, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kan bağışının bir insanın hayatına umut olabilecek en anlamlı dayanışma örneklerinden olduğunu belirten Güneş, kan bağışının hastanelerde acil durumdaki hastalar için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Kanın yapay bir alternatifi olmadığını ancak bağışçılar sayesinde temin edilebildiğini ifade eden Güneş, sağlıklı her bireyin kan bağışında bulunması gerektiğini vurguladı.

"Bir damla kan, bir ömür umut." ifadesini kullanan Güneş, iyilik hareketine destek veren herkese teşekkür etti.