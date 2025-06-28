Kaymakam Gürbüz, Engelli Vatandaşın Doğum Gününe Katıldı

Kale Kaymakamı Burak Gürbüz, bedensel engelli vatandaşın doğum günü kutlamasına katıldı.

Gökhan Sağıt'ın 36. yaş günü dolayısıyla ilçedeki bir parkta kutlama düzenlendi.

Kutlamaya Kaymakam Gürbüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım da katıldı.

Kaymakam Gürbüz, Sağıt'a hediye verdi, doğum gününü kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tıkım ise Sağıt'ın sevincine ortak olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.???????