Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, deprem şehidi polis memuru Ali Torbacı'nın ailesini ziyaret etti.
Kaymakam İşçimen, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde görevi başındayken şehit olan polis memuru Ali Torbacı'nın babası Yaşar Torbacı'yı, Köklüce Mahallesindeki evinde ziyaret etti.
Aileyle sohbet eden İşçimen, taziyelerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam İşçimen'den deprem şehidi polisin ailesine ziyaret - Son Dakika
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