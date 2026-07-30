Kaymakam Koşansu Spor Okullarını Ziyaret Etti

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yaz spor okullarına giden öğrencilerle bir araya geldi.

Futbol, basketbol, voleybol, atletizm ve jimnastik branşlarında açılan kursları ziyaret eden Koşansu, antrenmanları yerinde takip ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Koşansu, sporun çocukların fiziksel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkati çekerek, kurslara katılan tüm öğrencilere başarı diledi.

Ziyaret sırasında öğrencilerle basketbol ve futbol oynayan Koşansu, onlara hediyeler verdi, ikramda bulundu.