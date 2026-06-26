Şanlıurfa Vali Yardımcılığına atanan, Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı sürpriz veda etikliğiyle uğurlandı.
Kaymakam Özaydın için Şürküpaşa Ortaokulu'nda veda etkinliği düzenlendi.
Karnelerini Kaymakam Özaydın'dan alan öğrenciler daha sonra okul koridorunda sıralandı.
Alkışlar eşliğinde yürüyen Özaydın'a öğrenciler çiçek vererek sevgi gösterisinde bulundu.
Öğrencilerin konfeti patlattığı törende duygusal anlar yaşandı.
Daha sonra Kaymakam Özaydın, öğrencilerin hazırladığı resimlerden oluşan sergiyi gezdi.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Özaydın'a Duygusal Veda - Son Dakika
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