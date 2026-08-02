Kaymakam Özderin, Altyapı Çalışmalarını İnceledi
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Cevizköy ve Sütlüce köylerinde altyapı çalışmalarını değerlendirdi.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, altyapı çalışmalarını incelemede bulundu.
Özderin, Cevizköy'de devam eden kanalizasyon çalışmalarını takip etti.
Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Özderin, köylere yapılan hizmetlere önem verdiklerini belirtti.
???????Özderin daha sonra Sütlüce köyünde tamamlanan altyapı çalışmalarını inceledi.
Köylerdeki yatırımları değerlendiren Özderin, vatandaşlarla da bir araya geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Özderin, Altyapı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?