Kaymakam Özderin\'den Kitap Okuma Etkinliği

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Bir Kitap Bir Dünya Projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle kitap okudu.

Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kamuran Şen ile Koloğlu İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyarette öğretmenlerle bir araya gelen Özderin, istekleri dinledi.

Özderin daha sonra 2. sınıf öğrencileriyle yaklaşık 20 dakika kitap okuyup, kitap hakkında bir süre sohbet etti.

İlaçlama çalışması

Kıyıköy beldesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Kıyıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek popülasyonu önlemek amacıyla sulak alanlarda ilaçlama çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı İsmail Özen, yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla haşere ve sineklere karşı ilaçlamaların yapıldığını belirtti.

Beldede sulak alanların, foseptik çukurlarının, sazlık ve çalılık alanlarının ilaçlandığını ifade eden Özen, çalışmaların özellikle larva üreme alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yürütüldüğü bildirildi.