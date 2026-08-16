Kaymakam Özderin Orman Yangınlarını Denetledi

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, ilçedeki orman sahalarında orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Kaymakam Özderin, Pınarhisar Orman İşletme Şefi Ramazan Ateş ile Karıncak ve Ataköy köyleri ile Kaynarca beldesindeki Yeşil Kuşak karaçam sahalarında devriye atarak inceleme yaptı.

Akören köyü sınırlarındaki karaçam sahalarını da ziyaret eden Özderin, yangın önleyici tedbirler ve yürütülen devriye faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.