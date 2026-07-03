Kaymakam Perçi Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Kaymakam Perçi Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor

03.07.2026 12:12
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Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Çakır ailesini ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve destek vurgusu yaptı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kaymakam Kadir Perçi, hane ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Perçi, Kültür Mahallesi'nde ikamet eden Çakır ailesinin evine konuk oldu. Hane üyeleriyle sohbet eden Perçi, sorun, istek ve önerilerini dinledi.

İletilen konularla ilgili değerlendirmede bulunan Perçi, devletin tüm imkanlarıyla her zaman vatandaşların yanında ve destekçisi olduğunu vurguladı.

Ziyarette Perçi'ye eşi Fadime Perçi, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nagihan Arslan eşlik etti.

Çakır ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Perçi'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaymakam Perçi Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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