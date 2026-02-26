Kaymakam Sapmaz, Yaşlıları Ziyaret Etti

Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, Eğridere ve Taşören mahallelerindeki yaşlılarla bir araya geldi.

Yaşlıları evlerinde ziyaret eden Sapmaz, sorun ve isteklerini dinledi.

Sapmaz, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğuna dikkati çekerek, fırsat buldukça yaşlı insanları evlerinde ziyaret ettiğini ifade etti.

Ramazan ayının manevi ortamının bu buluşmaları daha da anlamlı hale getirdiğini belirten Sapmaz, bu yüzden ramazan boyunca yaşlı insanları evlerinde ziyaret etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan İlçe Kaymakamı Ali Sapmaz, bir grup öğrenciyle de makamında bir süre sohbet etti.