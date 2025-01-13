Kaymakam Soylu Hayvan Barınağını Ziyaret Etti

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GAZİANTEP (AA) İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve beraberindekiler, öğrencilerle birlikte hayvan barınağını ziyaret etti.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, daire amirleri ve Opet Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrencileriyle birlikte İslahiye Belediyesine ait Dilsiz Kullar Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Vural, ziyaretçilere barınak hakkında bilgi verdi.

Bölgede Gaziantep merkezden sonra barınağa sahip tek ilçe olduklarını ifade eden Vural, barınağın 6 yıl önce gönüllülerle başlatılan çalışmalar sonucunda inşa edildiğini ve barınakta 300'den fazla sahipsiz köpeğin barındığını belirtti.

Kaymakam Soylu ve beraberindekiler barınaktaki hayvanlara mama verdi.