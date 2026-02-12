Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Orman Personeline Başarı Belgesi

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Oman İşletme Müdürlüğü personeline başarı belgesi verdi.

Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar ve çalışanlar, Kaymakam Topsakaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Topsakaloğlu, Uzlar ve orman personeline başarı belgesi verdi.

Ormanların korunması ve geliştirilmesinin önemli olduğunu belirten Topsakaloğlu, orman personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.