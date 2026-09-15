Kaymakam Uslu, Hanönü'deki 4-6 yaş Kur'an kursunda öğrencilerle buluştu
Hanönü Kaymakamı Alper Uslu, Halime Hatun Camisi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri ve fiziki imkanlar hakkında bilgi aldı. Uslu, erken yaşta verilen eğitimin çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinde büyük rol üstlendiğini vurguladı.
Hanönü Kaymakamı Alper Uslu, Halime Hatun Camisi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.
Kursun genel durumu, eğitim faaliyetleri ve fiziki imkanları hakkında yetkililerden bilgi alan Uslu, öğrencilerle sohbet etti.
Uslu, erken yaşta verilen eğitimin önemine dikkati çekerek, bu tür kursların çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinde büyük rol üstlendiğini vurguladı.
Ziyarette İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, Uslu'ya eşlik etti.
Kaynak: AA
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