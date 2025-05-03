Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, trafik uygulamasında sürücülerle sohbet etti.
Trafik Haftası dolayısıyla Yılmaz, Belen- İskenderun kara yolunda gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.
Yılmaz, durdurulan araç sürücüleriyle sohbet ederek trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı.
İlçe Emniyet Müdürü Soner Önder Lek de Kaymakam Yılmaz ile uygulamaya katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Yılmaz'dan Trafik Uygulaması - Son Dakika
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