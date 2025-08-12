Kaymakam Yılmaz, Köylere Ziyarette Bulundu

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, bazı köylere ziyarette bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, ilçeye bağlı Beyelması, Bahadırlar ve Kaşpınar köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde, köy sakinleri çeşitli konularda bilgilendirildi ve onların talep ve şikayetleri dinlendi.

Kaymakam Yılmaz, ziyaretlerle amaçlarının sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.

Ziyaretlerde Yılmaz'a İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya, İlçe Müftüsü Murat Karakaya, İlçe Nüfus Müdürü Ferhat Uçar, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara da eşlik etti.