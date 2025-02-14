Kaymakam Yüce, Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

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Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Derekutuğun ve Tepekutuğun köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüce, Derekutuğun ve Tepekutuğun köylerinde vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Yüce, ardından köy muhtarlarından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.