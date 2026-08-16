Kaymakamlar Bakım Merkezini ve Gazileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakamlar Bakım Merkezini ve Gazileri Ziyaret Etti

Kaymakamlar Bakım Merkezini ve Gazileri Ziyaret Etti
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Meriç Kaymakamı Odabaşı, bakım merkezindeki doğum günü kutlamasına katıldı; İpsala Kaymakamı Güzel ise gazileri ziyaret etti.

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Özel Hanife Ağyüz Bakım Merkezini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezden hizmet alan misafirlerle sohbet eden Odabaşı, doğum günü kutlamasına da katıldı.

Odabaşı, merkezden hizmet alanların Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hazırladığı el emeği ürünleri sergisini de gezdi.

Kaymakam Güzel'den gazilere ziyaret

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, gazileri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel beraberindeki heyet ile birlikte Sultanköy'de ikamet eden gaziler Ethem Öztarak, Ahmet Ermutlu ve Cemalettin Direk'i ziyaret etti.

Gazilerle sohbet eden Güzel, vatanın bekası uğruna fedakarlık gösteren tüm gazilere minnet ve şükranlarını sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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