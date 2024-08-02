Kaymakamlar Ziyaretlerde Bulundu

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Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık ve Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş'ı makamında ziyaret etti.

Serttaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş birliğinin bölgeler arası dayanışmayı artıracağına inandığını belirtti.

-Taraklı İtfaiye Grup Amirliği'nde denetim

Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taraklı İtfaiye Grup Amirliği'nde yıllık denetim gerçekleştirdi.

Serttaş, denetimin ardından itfaiye personeline teşekkür ederek, zorlu görevlerinde başarılar diledi.

İtfaiyecilerin, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalıştığını belirten Serttaş, "Sizlerin fedakarca çalışmaları sayesinde, toplumumuz daha güvenli bir ortamda yaşamını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

-Mahalle ziyaretleri sürüyor

Kaymakam Burak Serttaş ve Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

İçdedeler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Pilavcı ve Serttaş, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Pilavcı, mahallede yapımı devam eden çok amaçlı salon inşaatını kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.