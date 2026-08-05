Kaymakamlardan Emniyet Müdürüne Ziyaret
Enez, İpsala ve Meriç kaymakamları, İl Emniyet Müdürü ile güvenlik konularını görüştü.
Edirne'nin Enez, İpsala ve Meriç ilçelerine atanan kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'a iade ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Enez Kaymakamlığına atanan Yunus Emre Fırat, İpsala Kaymakamlığına atanan Hayrettin Buğra Güzel ve Meriç Kaymakamlığına atanan Feyza Nur Odabaşı, Ayhan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette ilçelerde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaymakamlara nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür edildi.
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