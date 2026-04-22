Kaynak Ustası 12 Metreden Düştü

22.04.2026 10:30
Adana'da kaynak ustası Eren Güllüoğlu, 12 metreden düşerek ağır yaralandı; ailesi zor durumda.

ADANA'da kaynak ustası Eren Güllüoğlu (34), bir fabrikada çatı onarımı için kaynak yaptığı sırada 12 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Tedavisi evde süren Güllüoğlu, "Evde annem, babam, eşim ve çocuğum var. Hepsine bakmakla sadece ben yükümlüyüm. Aylarca çalışamayacağım için hiçbir gelir kaynağımız olmayacak. Bu yüzden zor durumdayız" dedi.

Olay, 14 Nisan'da Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynak ustası olarak çalışan evli 1 çocuk babası Güllüoğlu, bir çatının onarım ve söküm işleri sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu belirlenen Güllüoğlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taburcu edilen Güllüoğlu'nun tedavisi evde sürüyor.

'AİLEMİN TEK GEÇİM KAYNAĞI BENDİM'

Yaşadıklarını anlatan Eren Güllüoğlu ise, ailesinin tek geçim kaynağının kendisi olduğunu belirterek, "Çatının panel sökümü işi için firma ile anlaştık. 2 bin metrekarelik çatının son panelini sökerken yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştüm. Ölümden döndüm, kıl payı kurtuldum. Hastaneye kaldırıldım; kaşımda yırtık, kafamda çatlak, elmacık kemiğimde çatlak, sol koluma platin takıldı, kalçamda ezilme ve sağ ayağımda kırık oluştu. Ben ölebilirdim. Evde yaşlı annem, babam, eşim ve çocuğum var. Hep birlikte yaşıyoruz ve hepsine bakmakla yükümlüyüm. Hepsi çalışamıyor, tek geçim kaynağımız benim. Bu olay nedeniyle 6 ay ila 1 yıl çalışamayacağım. Bu süreçte ailemi nasıl geçindireceğimi bilmiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum, çok zor durumdayım" dedi.

Kaynak: DHA

Güllüoğlu, Güvenlik, Güncel, Adana, Kaza, Son Dakika

Advertisement
