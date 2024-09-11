15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı

15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı

Kaynarca'daki Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' açıldı. Sergide, Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarından oluşan 40 eser yer alırken, okul müdürü Ali Akıllı, serginin vatan sevgisi ve şehitlere yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında açıldığını belirtti. Sergi, 13 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

11.09.2024 17:46
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Lise idaresi tarafından açılan sergide, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AA muhabirleri ve fotomuhabirleri tarafından çekilen 40 fotoğraf yer aldı.

Serginin açılışında konuşan okul müdürü Ali Akıllı, Milli Eğitim Bakanlığının her eğitim öğretim yılı başlangıcında vatan sevgisi, şehit ve gazilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları kapsamında bu yıl okulda AA'nın fotoğraflarından oluşan sergi açtıklarını anlattı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Kalaycı da öğrencilerden fotoğrafları "o anları yaşıyormuş" gibi incelemelerini istedi.

Sergi açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Recep Borlukçu ile Cengizhan Hamzaoğlu ile Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sergi, 13 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika

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