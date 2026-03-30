Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adapazarı-Kaynarca kara yolu Müezzinler mevkisinde Adapazarı istikametinde seyreden Ö.U. idaresindeki 54 AIH 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan yolcu K.U. (17), kaldırıldığı Kaynarca Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Son Dakika › Güncel › Kaynarca'da Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
