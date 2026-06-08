Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kayranlar Mahallesi'nde muhtarlık seçimini Zekeriya Çahan kazandı.
Önceki muhtar Niyazi Çahan'ın 8 Mayıs'ta öldürülmesi nedeniyle yapılan seçimde 140 seçmenden 53'ü oy kullandı.
Geçerli 49 oyun tamamını Niyazi Çahan'ın ağabeyi Zekeriya Çahan (56) aldı.
Çahan, destek verenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Kayranlar'da Muhtarlık Seçimini Zekeriya Çahan Kazandı - Son Dakika
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