Kayseri, 2024 T200 Masters Tenis Turnuvası\'na ev sahipliği yapacak

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2024 yılı Avrupa Spor Şehri unvanı alan Kayseri, T200 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından T200 Masters Tenis Turnuvası düzenlenecek.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek turnuva 6-7 Temmuz 2024'te gerçekleşecek.

Turnuva için son kayıt tarihi 3 Temmuz 2024 olarak açıklandı.