Kayseri Bayramhacı Mahallesi'ne 28 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı Yapılacak

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bayramhacı Mahallesi'ne 28 milyon 417 bin TL'lik içme suyu yatırımı yapılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri'yi daha sağlıklı ve yaşanabilir geleceğe taşıyacak altyapı yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini, KASKİ'nin önemli projeleri hayata geçirdiği belirtti.

Kentin tamamında sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kesintisiz ulaştırmak için yeteri kadar bütçe ayırdıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kentimizin tamamında uzun vadeli ihtiyaçlara çözüm getirirken aynı zamanda örnek teşkil eden birçok önemli yatırımları da sırasıyla hayata geçirdik. Son teknolojiye sahip atık su arıtma tesisleri, uzun ömürlü isale ve şebeke hatları, mevcut kaynakların korunması, alternatif içme suyu kaynak çalışmaları gibi yatırımlarımız bu işi ne kadar önemsediğimizi göstermektedir. Bu kapsamda Bayramhacı Mahallesi'nin özellikle yaz aylarında nüfus artışından kaynaklı içme suyu ihtiyacını karşılamak için 28 milyon 417 bin TL maliyet ile toplam 16 bin 100 metre 225'lik O-PVC borular ile içme suyu isale hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Böylelikle buradaki vatandaşlarımız yaz kış yeterli miktarda kaliteli ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak."