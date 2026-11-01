Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AK Parti kadın kollarıyla buluştu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AK Parti kadın kollarıyla buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Kadın Kolları toplantısında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Melikgazi'deki toplantıda Büyükkılıç hizmet anlayışını ve yatırımları anlattı, teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Kimseyi dışlamadan ve ötekileştirmeden hizmet ulaştırmaya gayret ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Gerek Kayseri Büyükşehir olarak gerekse ilçe belediye başkanlarımız olarak, elhamdülillah el ele, gönül gönüle vermek suretiyle, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle, birey odaklı, hiç kimseyi dışlamadan ötekileştirmeden her zaman sizleri bağrımıza basarak hizmetleri ulaştırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, daha sonra katılımcılara kentteki yatırım ve projeleri anlattı.

Toplantıda, teşkilat çalışmaları ve kadın kollarının faaliyetleri değerlendirilirken, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yürütülen çalışmaların önemi vurgulandı.

Toplantıya, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Meryem Karaköse ve Sibel Yıldırım, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kaynak: AA
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