Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk\'ü ziyaret etti

Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeniden seçilen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, Büyükkılıç ve Üzüm'e teşekkür etti.

Öte yandan, Öztürk'ü, ilkokul öğretmeni Nursel Topçu Özer, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri de ziyaret etti.