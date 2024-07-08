Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, işçilere çim biçme desteği verdi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, işçilere çim biçme desteği verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, işçilere çim biçme desteği verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, park, bahçe ve yeşil alanlarda çalışan belediye personeliyle bir araya gelerek, çim biçme makinesinin başına geçti ve işçilere destek verdi. Büyükkılıç, yaz boyunca yeşil alanların temiz kalması için emek veren personele teşekkür etti.

08.07.2024 13:01
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, temizlik ve bakım çalışması yürüten işçilerle çim biçti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, park, bahçe ve yeşil alanlarda çalışan belediye personeli ile bir araya geldi.

İşçilerle sohbet eden Büyükkılıç, çim biçme makinesinin de başına geçerek, personele destek verdi.

Büyükkılıç, işçilere teşekkür ederek, "Yaz boyunca yeşil alanlarımızın temiz kalması için çalışan, emek veren tüm personele teşekkür ediyorum. Çimleri biçen personeli görünce dayanamayarak, işe koyuldum." ifadelerini kullandı.

İşçiler de Büyükkılıç'a, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, işçilere çim biçme desteği verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, işçilere çim biçme desteği verdi - Son Dakika
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