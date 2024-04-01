Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde AK Parti Adayı Memduh Büyükkılıç Kazandı

Kırıkkale Belediye Başkanlığını kazanan CHP adayı Ahmet Önal teşekkür etti

Kırıkkale Belediye Başkanlığı seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Ahmet Önal, destek verenlere teşekkür etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere hitap eden Önal, herkesle birlikte olacağını ve kentin sorunlarının üstesinden geleceklerini belirtti. Konuşmanın ardından partililer, meşale yakıp marş söyledi. Kutlamaya CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer de katıldı.