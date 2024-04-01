Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde AK Parti Adayı Memduh Büyükkılıç Kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç kazandı.
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Mete Memiş 7 bin 346, MHP adayı Hükmü Pekmezci 7 bin 110 oy aldı.
Kırıkkale Belediye Başkanlığı seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Ahmet Önal, destek verenlere teşekkür etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere hitap eden Önal, herkesle birlikte olacağını ve kentin sorunlarının üstesinden geleceklerini belirtti. Konuşmanın ardından partililer, meşale yakıp marş söyledi. Kutlamaya CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer de katıldı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Seçimler oldukça çekişmeli geçti ve yaklaşık 500 bin oy kullanıldı. Güler, oyların yüzde 40'ını alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
CHP'li Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra vatandaşlara hitap ederek, yeni dönemde daha fazla çalışacaklarını ve hizmet edeceklerini söyledi. Seçer, Mersin'in huzur, mutluluk ve istikrarla dolu bir kent olacağını vurguladı.
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