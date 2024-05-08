Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs\'ta Gençlik Koşusu Düzenliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koşu düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 3 kilometrelik parkurda gerçekleşecek gençlik koşusunda Kayserilileri bir araya getirecek.

Millet bahçesinde 19 Mayıs Pazar yapılacak koşuya 16 yaş ve üzeri vatandaşlar katılabilecek.