Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs\'ta Gençlik Koşusu Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koşu düzenlenecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 3 kilometrelik parkurda gerçekleşecek gençlik koşusunda Kayserilileri bir araya getirecek.
Millet bahçesinde 19 Mayıs Pazar yapılacak koşuya 16 yaş ve üzeri vatandaşlar katılabilecek.
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