Kayseri Büyükşehir Belediyesi Emekliler Kafeteryasını Açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği proje kapsamında Emekliler Kafeteryasının ikincisini Belsin bölgesinde hizmete açtı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde Büyükşehir KAYTUR AŞ işletmesinde hizmet vermeye başlayan kafeterya emekli vatandaşlardan takdir topladı.
Hafta içi ve hafta sonları saat 09.00 ile 19.00 arasında hizmet veren kafeterya içerisinde mini kütüphane, satranç takımları, televizyon izleme bölümü gibi imkanlar bulunuyor.
Kafeteryayı çok beğendiğini belirten emekli Hacı Yusuf Yıldırım "Burayı yapandan Allah razı olsun, memnunuz. Hizmet her zaman için iyidir. Ne güzel çay bahçeleri, kamelyalar yapılmış. Bunlar halk için güzel bir şey. Devlet yaptıkça biz memnun oluruz." ifadesini kullandı.
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