Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Grup Rafadan Sahne Gösterisi ve Konseri\'ne katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Grup Rafadan Sahne Gösterisi ve Konseri'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde Grup Rafadan Tayfa Sahne Gösterisi ve Konseri düzenlendi.

Etkinliğe katılan Büyükkılıç, "Kültür AŞ'ye çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili yavrularımız, her türlü isteğinizi bizleri iletin, bizler de sizlere yardımcı olalım. Bizlere güvenen ve bizleri seven velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklar için keyifli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.