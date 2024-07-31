Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadın Üreticilere Yönelik Tavuklar Bizden Üretim Sizden Kampanyası Başlatıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kadın üreticilere yönelik "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyası başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kayseri'de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında başlatılan kampanyaya başvurular 12 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca projelendirilen kampanyadan, kırsal mahallelerde ikamet eden 18-55 yaş arası kadın üreticiler faydalanacak.
Kırsaldaki yumurta üretiminin arttırılması ve ekonomik fayda sağlanmasının hedeflendiği kampanyada, 1000 kadın üreticiye 10 bin yarka dağıtılacak.
Başvurular 23 Ağustos 2024 Cuma günü sona erecek.
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