Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları Koleksiyonuna 7 Yeni Eser Ekledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları Koleksiyonuna 7 Yeni Eser Ekledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları Koleksiyonuna 7 Yeni Eser Ekledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yazın dünyasına yönelik çalışmalarını sürdürerek, kültür yayınları koleksiyonuna 7 eser daha ekledi. Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği günden bugüne 44 kitabı okurların beğenisine sundu ve son olarak 7 yeni eserin daha hazırlanmasını sağlayarak yazın dünyasına destekte bulundu. Böylece Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu toplam eser sayısı 199'a ulaştı.

29.05.2024 12:43
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yazın dünyasına yönelik çalışmalarını sürdürerek, kültür yayınları koleksiyonuna 7 eser daha ekledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, alt yapı kültür ve turizm çalışmaları gibi önemli faaliyetlerin yanı sıra kentin kitap sayfaları ile tanıtılmasına da katkı sağlıyor.

Büyükkılıç, göreve geldiği günden bugüne 44 kitabı okurların beğenisine sundu, son olarak 7 yeni eserin daha hazırlanmasını sağlayarak yazın dünyasına destekte bulundu.

Böylece Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu toplam eser sayısı 199'a ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları Koleksiyonuna 7 Yeni Eser Ekledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları Koleksiyonuna 7 Yeni Eser Ekledi - Son Dakika
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