Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında İftar Verecek

TDV Kenya'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla yapılan faaliyetler kapsamında Nairobi'deki Kibera mahallesinde yaşayanlara gıda paketleri dağıtıldı. Ayrıca, bölgedeki Line Sabah Camisi'nde su kuyusu açıldı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. TDV heyeti ayrıca yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon ve şeker dağıttı.