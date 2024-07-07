Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Yılın İlk 6 Ayında 78 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Yılın İlk 6 Ayında 78 Milyon Yolcu Taşıdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, otobüs ve tramvay hatlarında yılın ilk 6 ayında 78 milyon 122 bin 548 yolcu taşıdı. Ulaşım AŞ, 2024'ün ilk 6 aylık döneminde raylı sistem hatlarında 28 milyon 665 bin 851, otobüs hatlarında ise 49 milyon 456 bin 697 yolcu taşıyarak yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 78 milyon 122 bin 548 yolcuya hizmet verdi. Ayrıca, Başkan Büyükkılıç'ın hazırladığı projelerden biri olan 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti de 8 Haziran itibariyle uygulamaya konuldu.

07.07.2024 11:37
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, otobüs ve tramvay hatlarında yılın ilk 6 ayında 78 milyon 122 bin 548 yolcu taşıdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım AŞ, 2024'ün ilk 6 aylık döneminde raylı sistem hatlarında 28 milyon 665 bin 851, otobüs hatlarında ise 49 milyon 456 bin 697 yolcu taşıyarak yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 78 milyon 122 bin 548 yolcuya hizmet verdi.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, yeni dönem için hazırladığı projelerden biri olan, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti de 8 Haziran itibariyle uygulamaya konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Yılın İlk 6 Ayında 78 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Yılın İlk 6 Ayında 78 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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