Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezinin hayata geçirdiği "Sırdaşın Olayım" projesi kapsamında vatandaşların kişisel, sosyal ve akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman psikolog ile psikolojik destek vermeye devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hem Kayseri'de hem de şehir dışındaki vatandaşlara destek olan proje ile vatandaşlar çevrimiçi, ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı olarak alanında uzman psikolojik danışman, psikolog ve aile danışmanlarıyla görüşebiliyor.
Uzman psikologlar tarafından verilen bu hizmet ile vatandaşlara 7 gün 24 saat psikososyal destek sağlanıyor.
Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde sağlanan psikososyal desteğe 0537 400 85 00 Whatsapp hattı üzerinden ulaşabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen uzman psikolog Kübranur Ceyhan, bireylerin kişisel ve sosyal sorunlarını, ailevi problemlerini ve günlük yaşantılarını etkileyen her konuda destek verdiklerini belirtti.
Danışanların hayatlarına dokunduklarını vurgulayan Ceyhan, şunları kaydetti:
"Toplumumuzda bazen psikoloğa gitmek yanlış bir kavram olarak görülse de herkesin, hepimizin hayatımızın dönüm noktalarında uzatılan bir ele, bir adıma ihtiyacı olmaktadır. Bu projeyle de insanların hayatına eşlik etmeye başladık ve sürecimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşabildiğimiz kadar hayata dokunmak, yardımcı olmak istiyoruz."
Son Dakika › Güncel › Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Sırdaşın Olayım' projesiyle psikolojik destek sağlıyor - Son Dakika
İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği iddiasıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıyı engellediklerini ve birlikte kazanacaklarını belirtti. İran Devlet Haber Ajansı IRNA ise Lübnan Hizbullahı tarafından Golan Tepeleri'ndeki İsrail üslerine onlarca Katyuşa füzesi fırlatıldığını ve İran'ın saldırısının tamamlandığını duyurdu. İsrail'in istihbarat kurumu Mossad ise Hamas'la savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.
Kocaeli İtfaiyesi, Kartepe'ye itfaiye müfrezesi yaparak acil durumlarda bölgeye hizmet verecek. İhalede en düşük teklif 40 milyon 372 bin TL, en yüksek teklif 76 milyon 800 bin TL oldu.
Yusuf Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin ilk meclisi belirlendi. Alemdar, şehrin kalkınması ve milletin refahı için sorumluluğun üstesinden birlikte geleceklerini belirtti.
Bursa'da bir genç, giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında cansız manken kılığına girerek şaka yaptı. Vatandaşların cansız mankenin aniden hareket etmesi karşısında verdiği tepkiler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kağıthane'de bir grup, aralarında husumet bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?