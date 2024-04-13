Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Sırdaşın Olayım' projesiyle psikolojik destek sağlıyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Sırdaşın Olayım' projesiyle psikolojik destek sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, \'Sırdaşın Olayım\' projesiyle psikolojik destek sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından hayata geçirilen 'Sırdaşın Olayım' projesi kapsamında, uzman psikologlar tarafından vatandaşlara kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla psikolojik destek veriliyor. Proje, çevrimiçi, ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı olarak hizmet vermektedir ve 7 gün 24 saat hizmet sunmaktadır. Vatandaşlar, psikososyal desteğe ulaşmak için Whatsapp hattı üzerinden uzman danışmanlara ulaşabilmektedir.

13.04.2024 12:37
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezinin hayata geçirdiği "Sırdaşın Olayım" projesi kapsamında vatandaşların kişisel, sosyal ve akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman psikolog ile psikolojik destek vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hem Kayseri'de hem de şehir dışındaki vatandaşlara destek olan proje ile vatandaşlar çevrimiçi, ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı olarak alanında uzman psikolojik danışman, psikolog ve aile danışmanlarıyla görüşebiliyor.

Uzman psikologlar tarafından verilen bu hizmet ile vatandaşlara 7 gün 24 saat psikososyal destek sağlanıyor.

Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde sağlanan psikososyal desteğe 0537 400 85 00 Whatsapp hattı üzerinden ulaşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen uzman psikolog Kübranur Ceyhan, bireylerin kişisel ve sosyal sorunlarını, ailevi problemlerini ve günlük yaşantılarını etkileyen her konuda destek verdiklerini belirtti.

Danışanların hayatlarına dokunduklarını vurgulayan Ceyhan, şunları kaydetti:

"Toplumumuzda bazen psikoloğa gitmek yanlış bir kavram olarak görülse de herkesin, hepimizin hayatımızın dönüm noktalarında uzatılan bir ele, bir adıma ihtiyacı olmaktadır. Bu projeyle de insanların hayatına eşlik etmeye başladık ve sürecimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşabildiğimiz kadar hayata dokunmak, yardımcı olmak istiyoruz."

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Sırdaşın Olayım' projesiyle psikolojik destek sağlıyor - Son Dakika

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