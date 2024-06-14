Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kurban Bayramı'nda Görev Başında

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, ekipler bayramı da içine alan 9 günlük tatilde tam kadro sahada olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatilde de zabıta ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürecek.

Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 İletişim Merkezi ve Genel Kontrol Zabıta Amirliğinin 666 38 09 numaralı telefonuna iletebilecek.