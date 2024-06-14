Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kurban Bayramı'nda Görev Başında - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kurban Bayramı'nda Görev Başında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, 9 günlük tatil süresince tam kadro sahada olacak. Zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürecek ve vatandaşlar şikayetlerini ilgili telefon numaralarına iletebilecek.

14.06.2024 15:07
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, ekipler bayramı da içine alan 9 günlük tatilde tam kadro sahada olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatilde de zabıta ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürecek.

Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 İletişim Merkezi ve Genel Kontrol Zabıta Amirliğinin 666 38 09 numaralı telefonuna iletebilecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kurban Bayramı'nda Görev Başında - Son Dakika
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